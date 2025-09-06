Рогава впервые высказался относительно своего дебютного поражения на профи-ринге, которое он потерпел 13 августа. В своем Instagram боксер на русском языке написал, что сможет стать сильнее после неудачи. Также он объяснил, почему вышел на свой последний бой под песню исполнителя из страны-агрессора.

Известный украинский боксер вышел под российскую песню на бой и впервые проиграл в карьере

"Мы вернемся сильнее, я верю, что все с Божьей помощью.

Музыку в последнем бою сменил мой бывший тренер Джонатан без моего ведома. Думаю, все было понятно по моему лицу", – написал Рогава.

В посте украинец обнародовал официальное письмо от WBC, в котором указано, что он выбрал композицию грузинского певца Ниаза Диасамидзе. Впрочем, Цотне вышел на ринг под песню российского исполнителя Гео ПиКа – "Буйно голова".

