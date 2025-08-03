Бывший претендент на пояс WBC в бриджервейте Сергей Радченко не против выйти на ринг с Александром Усиком.

– Как вы оцениваете нынешнюю форму Александра Усика? Стал ли он еще лучше?

– С учетом того, какой лагерь имеет Александр, и его подход к тренировочному процессу, он становится лучше с каждой подготовкой. Несмотря на то, что по возрасту он не молодеет.

Трилогия Усик – Фьюри под угрозой: "Цыганский король" сделал новое заявление

– Что думаете о возможном бое против Джозефа Паркера? Нужен ли Усику этот поединок и как, по вашему мнению, он может завершиться?

– Какой поединок нужен Усику, а какой нет – это может решать только сам Саша. Он сам знает о своих целях, самочувствие и желания. Зрители и болельщики могут только рассуждать. Что касается Паркера – я лично его знаю, видел его работу в ринге с Владимиром Кличко и последние выступления. Этот парень имеет характер, силу и навыки, благодаря которым может создать сложности любому боксеру. Если Усик выберет его следующим соперником, то, думаю, мы увидим замечательный бой, в котором Александр одержит победу.

– Также были разговоры о поединке против Фьюри. Хотели бы вы увидеть трилогию?

– Да. Я думаю, если промоутеры сделают интересную раскрутку боя, а сам Тайсон добавит огня, то будет интересно. Всегда хочется смотреть бои, в которых участвуют два ярких спортсмена.

– С какими соперниками вы лично хотели бы еще увидеть бои Усика?

– Бой со мной – и я не шучу. Для меня это было бы самое интересное. А так, выступления Саши мне нравятся. Я всегда болею за него от всего сердца и с радостью посмотрю следующий бой против любого соперника.

– После боя против Дюбуа к Усику также обратился блогер Джейк Пол, который хочет драться по правилам ММА. Есть ли смысл в таком поединке? Имеет ли Пол хотя бы небольшие шансы?

– Это уж точно не о боксе. Это – шоу. Опять же, каждый делает то, что ему нравится. А зрители смотрят, если им интересно. Для меня любое выступление Александра будет интересным. Главное – чтобы это не были "поддавки" по условиям контракта.

– Некоторые эксперты говорят, что Александру нужно вовремя завершить карьеру, чтобы не потерять титулы. Согласны ли вы с этим?

– Всегда желательно все делать вовремя. Многие говорят: если бы был на месте Усика, то завершил бы карьеру еще после первой или второй победы над Фьюри. Но у каждого – свое место и свой выбор. Саша точно знает, что для него правильно.

Лично я хочу, чтобы Усик завершил боксерскую карьеру непобедимым – и желательно в статусе абсолютного чемпиона мира, – резюмировал 38-летний Радченко в комментарии LuckyPunch.

Радченко не смог отобрать пояс чемпиона мира у "кошмара украинцев", проиграв жертве Дюбуа техническим нокаутом