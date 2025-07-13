Сергей Богачук может вернуться на ринг 13 сентября этого года.

Украинский боксер первого среднего веса Сергей Богачук (26-2, 24 KO) входит в планы организаторов титульного поединка между Саулем "Канело" Альваресом и Теренсом Кроуфордом относительно проведения одного из боев в андеркаде ивента. Об этом сообщает Tribuna.com.

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Вечер бокса с главным боем Канело – Кроуфорд запланирован на 13 сентября в Лас-Вегасе. Кто именно может стать соперником украинца, пока неизвестно.

Богачук 17 мая этого года в США провел свой последний на сегодня бой, в котором выиграл у американца Майкла Фокса (24-5, 5 КО).

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