Украинский боец ММА вышел на бой под песню советской рок-группы "Кино" – зашквар получил адекватную развязку
16:06 - Читати українською
Кирилл Горобец провел поединок на турнире UAE Warriors 62 в Абу-Даби.
31-летний Горобец сошелся в октагоне с представителем Казахстана Магомедом Кабардиевым.
Макгрегор скинул певице фото полового органа – девушка издевательски выложила его в сеть (18+)
На поединок украинский боец вышел под песню "Хочу перемен" советской рок-группы 1980-х годов "Кино". По результатам трех раундов Горобец потерпел поражение решением судей и теперь имеет в профессиональной бойцовской карьере четыре неудачи при 12 победах.
Кирилл Горобец имеет украинское гражданство, но считает своей резиденцией о. Пхукет (Таиланд), где, судя по всему, и проживает.
Боец UFC устроил перформанс после своей победы – снял трусы и позвонил Трампу, хочет драться против жены
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter