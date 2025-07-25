31-летний Горобец сошелся в октагоне с представителем Казахстана Магомедом Кабардиевым.

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На поединок украинский боец вышел под песню "Хочу перемен" советской рок-группы 1980-х годов "Кино". По результатам трех раундов Горобец потерпел поражение решением судей и теперь имеет в профессиональной бойцовской карьере четыре неудачи при 12 победах.

Кирилл Горобец имеет украинское гражданство, но считает своей резиденцией о. Пхукет (Таиланд), где, судя по всему, и проживает.

Magomed Kabardiev gets the nod #UAEWarriors62 pic.twitter.com/wWshltJ0Wd — UFC FIGHT PASS (@UFCFightPass) July 24, 2025

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