Дмитрий Гриценко – о своем стиле, памятных победах и поражениях, а также собственной истории в спорте.

Представитель Украины в смешанных единоборствах Дмитрий Гриценко дал эксклюзивные ответы на вопросы анкеты YeSport.

Украинец стал победителем шоу The Ultimate Fighter 33 от UFC – выиграл нокаутом (ВИДЕО)

Свой стиль боя одним предложением: "Я всесторонне развит, прокачиваю и ударку, и борьбу. Поэтому трудно описать одним словом. Стараюсь вести бои грамотно, ярко и умно, чтобы нравилось большему количеству людей".

Самая эмоциональная победа в карьере: "Мой дебют в Bellator MMA. Это вторая лига мира среди 700 официальных. Я год был без тренировок, потому что находился в рядах ВСУ. Физически был не готов, но морально – максимально. Благодаря навыкам и таланту одержал уверенную победу. Это стало большим прорывом в карьере".

Самое обидное поражение – как оно вас изменило: "В профессионалах у меня только одно поражение, но я его не учитываю. Больше болели любительские бои, когда очень часто осуждали. Это было больно и несправедливо. Хуже всего то, что люди, которые вообще не понимали, которые в спорте никогда ничего не добивались и не могли бы добиться, решали нашу судьбу. Молодых спортсменов это ломало, многие просто уходили из спорта. Слава Богу, меня это не сломало, но тогда было очень обидно".

Кумир в спорте или вне его: "Кумиров нет. Есть примеры – Ярослав Амосов, Александр Усик. Я хочу писать собственную историю, чтобы люди равнялись на меня".

Совет, который запомнился: "Много советов в голове, но они очень личные".

Тренер для вас должен быть другом или строгим авторитетом: "И друг, и авторитет. На тренировке – субординация, тренер главный. Вне тренировок – дружеские отношения".

Усик определился с неожиданным следующим соперником – бой по необычным правилам для украинца