Виталий Мандзин близок к тому, чтобы получить серьезное признание на международном уровне.

Украинский биатлонист Виталий Мандзин попал в список претендентов на звание “Новичок сезона”, сообщает IBU.

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Соперниками 22-летнего спортсмена в голосовании являются норвежцы Мартин Улдал и Исак Фрей, а также немец Данило Ритмюллер. Поддержать нашего земляка можно по ссылке. Интересно, что по состоянию на утро, 19 апреля, украинец был безоговорочным фаворитом голосования.

Напомним, сезон-2024/25 Мандзин завершил на 31-й позиции общего зачета Кубка мира. Его лучшим результатом стало 4-е место в короткой индивидуальной гонке на первом этапе Кубка мира в финском Контиолахти. На этапе Кубка мира в чешском Нове-Место Мандзин завоевал бронзу в составе эстафетной четверки.

К слову, по итогам международного сезона Мандзин проиграл борьбу за титул лучшего молодого биатлониста Кэмпбелу Райту из США.

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