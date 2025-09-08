Главный тренер запорожцев Дмитрий Щиглинский рассказал о подготовке команды к новому сезону Суперлиги. Наставник сообщил, что клуб покинул один игрок.

"Работать с украинской частью ростера команды начали 15 августа. Первые две недели были посвящены преимущественно физической подготовке: утренние тренировки на стадионе (скорость, выносливость) и вечерние тренировки в зале (индивидуальная техника, защита, работа в малых группах над формами защиты).

К сожалению, по семейным обстоятельствам команду оставил Стецюра, но в начале сентября к команде присоединились все легионеры и сейчас все тренировки проходят на площадке дворца спорта Юность и в тренажерном зале", – сказал Шиглинский для пресс-службы Запорожья.

Интересно, что Никита Стецюра присоединился к запорожскому клубу только 12 августа. До этого 22-летний баскетболист играл за Прикарпатье-Говерлу и Киев-Баскет. Добавим, что старт нового сезона Суперлиги запланирован на начало октября.

