Национальная баскетбольная ассоциация опубликовала список спортсменов, которые смогут проявить себя на просмотре в сильнейшую лигу мира.

С 11-го по 18-е мая в Чикаго на арене Wintrust состоится драфт-комбайн – ежегодная процедура выбора тридцатью клубами НБА новых баскетболистов, которые хотят вступить в лигу. Среди 75 претендентов есть и украинец Максим Шульга.

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22-летний баскетболист выступает за университет Содружества Вирджинии. В марте он был признан игроком года в Дивизионе NCAA Atlantic-10 (его команда стала чемпионом конференции в студенческой лиге США, однако впоследствии вылетела из плей-офф).

Напомним, на драфт-комбайн спортсмены могут попасть только по приглашениям. Во время этого мероприятия игроки будут иметь возможность потренироваться перед скаутами команд ассоциации. Выступление спортсмена может повлиять на восприятие, драфт-статус, зарплату и, в конце концов, на карьеру баскетболиста. Начиная с 2024 года участие в мероприятии является обязательным для того, чтобы игрок имел право быть выставленным на драфт (который пройдет с 26 июня).

К слову, последний раз украинского баскетболиста на драфте выбирали в 2018 году. Под № 44 Вашингтон выбрал Иссуфа Санона, а через три пика Лейкерс забрали Святослава Михайлюка.

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