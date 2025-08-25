Мастер спорта по бадминтону Артур Бурлака ушел в мир иной.

В возрасте 36 лет остановилось сердце украинского бадминтониста Артура Бурлаки. Об этом сообщает пресс-служба Федерации бадминтона Украины.

Причина смерти спортсмена не называется. Артур был мастером спорта по бадминтону, после завершения спортивной карьеры уроженец Николаева работал тренером, посвятив себя воспитанию новых спортсменов.

"Для нас он навсегда останется примером доброты, преданности делу и искренней любви к жизни. Светлая память и искренние соболезнования близким!", – говорится в сообщении Федерации бадминтона Украины.

