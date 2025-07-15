Украинские волейбольные клубы узнали имена соперников в еврокубках
15 июля 19:40 - Читати українською
Эпицентр-Подоляне и Балта официально получили оппонентов в Кубке Вызова.
Состоялась жеребьевка Кубка Вызова, в котором в следующем сезоне будут принимать две украинские команды.
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Среди мужчин Украину представит команда Эпицентр-Подоляны, которая встретится в 1/64 финала с 13-кратным чемпионом Кипра Анортосис Фамагуста.
Женская команда Балта из Одесской области также будет стартовать в 1/64 финала. Соперницами украинок будет австрийский Айзенерц Трофаях. В случае выхода в 1/16 финала Балта сыграет с хорватским Запрешичем.
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