Эпицентр-Подоляне и Балта официально получили оппонентов в Кубке Вызова.

Состоялась жеребьевка Кубка Вызова, в котором в следующем сезоне будут принимать две украинские команды.

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Среди мужчин Украину представит команда Эпицентр-Подоляны, которая встретится в 1/64 финала с 13-кратным чемпионом Кипра Анортосис Фамагуста.

Женская команда Балта из Одесской области также будет стартовать в 1/64 финала. Соперницами украинок будет австрийский Айзенерц Трофаях. В случае выхода в 1/16 финала Балта сыграет с хорватским Запрешичем.

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