В рейтинге женского тенниса произошли изменения после результатов последних недель. Украинские теннисистки также узнали свои позиции в обновленной таблице WTA.

13. Элина Свитолина (без изменений)

27. Марта Костюк (+1 позиция)

31. Даяна Ястремская (+4 позиции)

63. Юлия Стародубцева (+10 позиций)

135. Ангелина Калинина (-3 позиции)

177. Дарья Снигур (+16 позиций)

191. Александра Олейникова (-15 позиций)

239. Анастасия Соболева (-12 позиций)

268. Валерия Страхова (-7 позиций)

В топ-10 мирового рейтинга произошли небольшие изменения. Мэдисон Киз поднялась на 2 позиции, потеснив американку российского происхождения Аманду Анисимову и китаянку Чжэн Цинвэнь. Также в топ-10 поднялась экс-россиянка Елена Рыбакина, которая сейчас представляет Казахстан. Белоруска Соболенко по-прежнему первая.

1. Арина Соболенко (нейтральная)

2. Коко Гофф (США)

3. Ига Свёнтек (Польша)

4. Джессика Пегула (США)

5. Мирра Андреева (нейтральная)

6. Мэдисон Киз (США)

7. Чжэн Цинвэнь (Китай)

8. Аманда Анисимова (США)

9. Жасмин Паолини (Италия)

10. Елена Рыбакина (Казахстан)

