Катарина Завацкая и Анастасия Соболева провели свои матчи в 1/16 финала турнира ITF W75 в Австрии.

ITF W75, Вена (Австрия), женщины, грунт, 1/16 финала

Лейре Ромеро Гормас (Испания, WTA № 123) – Анастасия Соболева (Украина, WTA № 270) – 2:0 (6:2, 6:4)

Ива Приморац (Хорватия, WTA №400) – Катарина Завацкая (Украина, WTA № 477) – 0:2 (6:7 (5:7), 6:7(3:7))

Анастасия Соболева после вылета в квалификации US Open-2025 потерпела поражение на грунтовом турнире в Вене. Украинка почти без шансов уступила испанке Лейре Ромеро Гормас в двух сетах – 2:6 и 4:6.

А вот Катарина Завацкая пробилась в следующий этап турнира, выбив хорватку Иву Приморац. Дважды судьба сетов решалась на тай-брейке и оба раза сильнее становилась именно украинка.

Интересно, что в 1/8 финала у Завацкой будет возможность отомстить за Анастасию Соболеву. Игра между Лейре Ромеро Гормас и Катариной состоится 4 сентября.

