Стало известно, с кем сыграют украинские теннисистки на турнире среди дуэтов.

В Нью-Йорке состоялась жеребьевка парного разряда US Open. Украину на этом турнире представят пять теннисисток, сообщает официальный сайт WTA.

Жеребьевка парного разряда US Open-2025



Надежда Киченок (Украина)/Алдила Сутжиади (Индонезия) – Катержина Синякова (Чехия)/Тейлор Таунсенд (США)

Даяна Ястремская (Украина) / Алиша Паркс (США) – Кимберли Бирелл (Австралия) / Оливия Гадецки (Австралия)

Юлия Стародубцева (Украина) / Оксана Калашникова (Грузия) – Ульрике Эйккери (Норвегия)/ Эри Хозуми (Япония)



Людмила Киченок (Украина) / Эллен Перес (Австралия) – Винус Уильямс (США) / Лейла Фернандес (Канада)

Марта Костюк (Украина) / Елена-Габриэла Русе (Румыния) – Джессика Боусас-Манейро (Испания) / Элизабетта Коччаретто (Италия)

Стоит отметить, что в стартовом туре Надежда Киченок сыграет против дуэта Катержины Синяковой и Тейлор Таунсенд, которые являются первыми сеяными на турнире. Матчи парного разряда US Open начнутся 28 августа.

