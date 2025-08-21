Элина Свитолина, Марта Костюк, Даяна Ястремская и Юлия Стародубцева представят Украину на кортах Нью-Йорка.

Украинки выйдут на старт Открытого чемпионата США 2025 года в первом раунде основной сетки.

Первая ракетка Украины Элина Свитолина поборется против Анны Бондарь из Венгрии. Интересно, что в июне этого года в первом раунде Уимблдона украинка также встречалась с венгеркой – в двух сетах (6:3, 6:1) победила Свитолина.

Марту Костюк на старте US Open-2025 ждет встреча с Кэти Бултер из Великобритании.

Даяна Ястремская в первом раунде сыграет против так называемой "нейтралки" из России Анастасии Павлюченковой.

Юлия Стародубцева в 1/64 финала встретится с еще одной россиянкой Анной Блинковой, которая также имеет якобы "нейтральный" статус.

Первые встреча стартового раунда Открытого чемпионата США состоятся в воскресенье, 24 августа.

