Гонорары на Открытом чемпионате США в этом году будут исторически высокими, сообщает пресс-служба турнира. Общий призовой фонд достигнет 90 миллионов долларов. В 2024 году он составлял 75 миллионов, то есть прирост составит 20%.

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Чемпионы в мужском и женском одиночном разряде получат по 5 миллионов долларов. Это будет самая большая индивидуальная выплата в истории тенниса. Год назад эта сумма составляла 3,6 миллиона – рост будет 39%.

Увеличены выплаты и для игроков, которые будут выступать на поздних стадиях:

Финалисты – 2,5 млн долларов (+39%)

Полуфиналисты – 1,26 млн долларов (+26%)

Четвертьфиналисты – 660 тыс долларов (+25%)

Участники 1/8 финала – 400 тыс долларов (+23%)

Победители мужских, женских и смешанных пар на US Open-2025 впервые в истории получат по 1 миллиону долларов.

Размер призового фонда квалификации также увеличится на 10%, что будет новым рекордом – 8 миллионов долларов.

Основной турнир US Open-2025 состоится с 24 августа по 7 сентября. Квалификация начнется 18 августа.

Как известно, от Украины в основе Открытого чемпионата США на сегодня гарантированно сыграют Элина Свитолина, Марта Костюк, Даяна Ястремская и Юлия Стародубцева.

Свитолина и еще три украинские теннисистки попали в основную сетку US Open-2025