Сборная Украины по сумо на чемпионате мира среди взрослых и юниоров U-18, который состоялся в Бангкоке (Таиланд), завоевали 18 медалей, в частности – по шесть золотых, серебряных и бронзовых, сообщила Федерация сумо Украины.

Среди взрослых чемпионами мира стали Святослав Семикрас (до 85 кг), Татьяна Караченко (до 73 кг), Карина Колесник (до 80 кг), Иванна Березовская (свыше 80 кг) и Ирина Пасечник (абсолютная весовая категория). Золото среди юниоров завоевала Валерия Ижаковская (до 75 кг).

Стоит заметить, что юниорская команда Украины с достижением в 1 золотую, 3 серебряные и 4 бронзовые медали стала второй в общекомандном зачете чемпионата мира.

