Мария Музычук и Андрей Волокитин не стали здороваться со спортсменами из страны-агрессора.

Музычук не пожала руку россиянке Валентине Гуниной перед партией 2-го тура Grand Swiss в Самарканде. Об этом Гунина рассказала в своем Telegram-канале Шахматный поросенок.

"Мне не пожали руку. Мы с Анной Шухман обсуждали это перед туром. Хотя на техническом собрании ничего такого не было", – написала шахматистка.

Матч завершился победой Марии Музычук. Отметим, что Валентина Гунина является пятикратной чемпионкой России и трехкратной чемпионкой Европы.

Кроме того, СМИ вражеской страны сообщают, что украинец Андрей Волокитин и россиянин Ян Непомнящий не пожали руки, а лишь расписались в протоколе игры. Их матч завершился вничью.

К слову, турнир Grand Swiss продлится до 16 сентября. Общий призовой фонд соревнований составляет 855 000 долларов.

