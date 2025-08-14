Килипко подходила к соревнованиям в статусе серебряного призера командного чемпионата Европы, на котором она показала свой лучший результат за четыре года (4,65 м). В Копенгагене украинка прыгнула на 4,36 м, что позволило ей занять второе место. Победительницей этапа стала представительница Норвегии Лене Ретциус, ее результат составляет 4,51 м.

В мужских соревнованиях по прыжкам с шестом участвовал серебряный призер чемпионата Украины Александр Онуфриев. Александр получил бронзу Континентального тура, показав результат 5,46 м. Украинец уступил лишь итальянцам Симоне Бертолли и Маттео Оливери. Онуфриев прыгнул на одинаковую высоту с Оливери, однако итальянец сделал меньшее количество ошибок на предыдущих планках.

Благодаря завоеванию медалей на этапе Континентального тура украинские спортсмены получили очки, необходимые для отбора на чемпионат мира. ЧМ-2025 по легкой атлетике пройдет в Токио с 13 по 21 сентября.

