Марина Килипко и Яна Гладийчук не преодолели квалификацию в прыжках с шестом на чемпионате мира в Токио.

Украинские прыгуньи с шестом завершили выступления на чемпионате мира-2025 по легкой атлетике, который проходит в Токио. Марина Килипко и Яна Гладийчук не смогли пробиться в финал соревнований.

ЧМ-2025 по легкой атлетике: Кохан прорвался в финал по метанию молота – без сенсационного вылета не обошлось

Для украинской команды сам факт участия был историческим – впервые за три года две спортсменки одновременно квалифицировались на мировое первенство. Килипко обеспечила себе путевку сразу после закрытия рейтинга, а Гладийчук получила шанс после перераспределения квот.

В отборе за выход в финал боролись 34 спортсменки, распределены на две группы. Норматив для автоматического прохода составлял 4.70 м или место в топ-12. Ближайшей к успеху была Килипко: она уверенно преодолела 4.45 м, но на высоте 4.60 м трижды потерпела неудачу. Именно эта планка определила окончательный состав финалисток.

Для Яны Гладийчук турнир сложился еще драматичнее. Украинка остановилась уже на стартовой высоте 4.25 м, не реализовав ни одной из попыток. Причиной стала травма голеностопа, которую она получила во время разминки.

В финал отобрались 14 спортсменок, преодолевших 4.60 м. Главной неожиданностью стал вылет Вильмы Мурто – бронзового призера ЧМ-2023. Не выйдет на старт и бронзовая медалистка Евро-2024 Молли Кодри – британка снялась из-за повреждения голеностопа.

Финал женских прыжков с шестом на чемпионате мира-2025 состоится в среду, 17 сентября, в 14:10 по киевскому времени.

ЧМ-2025 по легкой атлетике: Усэйн Болт может гордиться – ямайский спортсмен снова чемпион на стометровке