Юрий Ковальчук и Даниил Сыч финишировали на второй строчке в финале чемпионата Европы по современному пятиборью, сообщает пресс-служба НОК Украины.

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В мужской эстафете украинцы успешно выступили во всех видах соревновательной программы, каждый раз находясь в тройке лидеров, что позволило им в итоге получить серебряную медаль континентального первенства. К слову, накануне Ковальчук стал чемпионом Европы в личном зачете, завоевав историческую золотую награду для Украины.

Близкими к наградам в миксте были Ирина Бойченюк и Александр Товкай, которые в итоге стали 4-ми. В женской эстафете Валерия Пермыкина и Ольга Клунникова расположились на 6-й позиции.

Напомним, современное пятиборье – олимпийский вид спорта, который охватывает соревнования по стрельбе, фехтованию, конному спорту, плаванию и бегу (кроссу).