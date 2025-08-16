Татьяна Белая и Анастасия Деревянко стали призерами Всемирных игр-2025 в китайском Чэнду.

Украинские спортсменки выступали в категории легкого веса. Татьяна Белая набрала 107.77 очков и завоевала серебро соревнований. Анастасия Деревянко стала бронзовым призером с результатом 105.45 баллов.

Интересно, что Татьяна и Анастасия подняли одинаковый вес – 512.5 кг. Победительницей Всемирных игр стала представительница Польши Зузанна Кула. Она установила мировой рекорд (563 кг) и набрала 114.81 очков.

Напомним, что 15 августа золото соревнований по пауэрлифтингу получил Анатолий Новописьменный. Сейчас Украина занимает третье место в зачете Всемирных игр-2025. Сейчас "сине-желтые" получили 35 наград: 15 золотых, 9 серебряных и 11 бронзовых.

