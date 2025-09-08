Сборная Украины по фехтованию на колясках удачно выступила на ЧМ-2025, который проходил в Республике Корея.

"Сине-желтые" заняли третье место в командном зачете чемпионата мира, сообщает Национальный комитет спорта инвалидов Украины.

На мировом первенстве выступали спортсмены из 28 стран мира. Украина, которую представляли 13 парафехтовальщиков получила 7 медалей – 2 золотые, 1 серебряная и 4 бронзовые. Такой результат позволил нашей команде занять третье место в медальном зачете турнира.

Наибольшее количество наград на чемпионате мира получил Китай – 28. Сборная Италии так же как Украина выиграла 7 медалей, но получила большее количество серебряных наград. Четвертую строчку зачета заняли "нейтральные" спортсмены.

