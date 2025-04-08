Сборная Украины по борьбе приняли участие в медальных финалах чемпионата Европы-2025, который проходит в Словакии.

Андрей Свирид и Алексей Борута после поражений в четвертьфиналах в весовых категориях 65 и 70 кг соответственно, получили возможность побороться за “бронзу” соревнований в утешительных раундах.

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Свирид начал свой соревновательный день с победы над румыном Стефаном Команом – тот так и не появился на поединок. А в решающем матче украинец проиграл действующему бронзовому призеру первенства Али Рахимзаде из Азербайджана. Он победил со счетом 4:0 и получил свою четвертую "бронзу" чемпионатов Европы подряд.

Алексей Борута в весовой категории до 70 килограммов убедительно победил поляка Матеуша Лущински – 11:0. А вот в решающем поединке он уступил прошлогоднему вице-чемпиону Акаки Кемертелидзе со счетом 2:6. Интересно, что оба борца сборной Украины претендовали на свои дебютные медали на уровне взрослых чемпионатов Европы.

Украина также гарантировала себе представительство в схватках за бронзу третьего соревновательного дня среды, 9 апреля. После поражения в четвертьфинале непосредственно к поединку за медаль отобрался вольник Андрей Джелеп, выступающий в весе до 61 кг, и будет бороться за "бронзу" с "нейтральным" Дзмитрием Шамелой.

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