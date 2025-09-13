"6 апреля 2013 года в Москве проходила биатлонная Гонка чемпионов. И там меня спросили: можем ли мы сделать чистую пробу грязной одной украинской биатлонистки. Их эстафетная команда накануне Олимпиады в Сочи выглядела очень сильной, особенно выделялись сестры Валя и Вита Семеренко. "Хорошо было бы одну из них устранить. Как ты думаешь, мы можем это сделать?".

"Мои руки чистые": Пидгрушная вспомнила, как Путин отказался награждать сборную Украины на Олимпиаде в Сочи

Единственный раз в жизни я пожалел, что не записал наш разговор. За свою жизнь я сделал отрицательными сотни положительных проб, но ни разу не делал грязной чистую пробу. Пораженный таким предложением, я сидел молча, будто обдумывал свой ответ. Но что там думать, надо осторожно отказать от этой затеи.

И я начал сеять сомнения: во-первых, запрещенное вещество обязательно должно пройти через организм спортсменки, в ее моче должны присутствовать метаболиты и конъюгаты. Во-вторых, есть еще одна опасность – внесоревновательный контроль: она биатлонистка из международного пула тестирования, и ее в любой момент могут взять на внезапный внесоревновательный контроль. Допустим, мы приловчились и что-то подмешали во флаконы А и Б, сделали пробу положительной. Но может так случиться, что буквально через день или два по неизвестному нам плану у нее отберут пробу, которая окажется отрицательной. Как тогда объяснить, что новый анализ не выявил ничего из того, что мы подмешали в ее предыдущую пробу? Никаких следов! Это будет провал нашей операции, я не знаю, как из такой ситуации можно выкрутиться", – написал Родченков в своей книге "Допинг. Запретные страницы".

К слову, на Олимпиаде-2014 женская сборная Украины в составе Елены Пидгрушной, Виты Семеренко, Вали Семеренко и Юлии Джимы выиграла золотые медали. Сборная России финишировала второй, однако затем была дисквалифицирована из-за допинга.

Напомним, на Олимпиаде в Сочи россияне массово подменяли пробы российских спортсменов, скрывая следы допинга. В ноябре 2015 года Родченков был обвинен независимой комиссией ВАДА – кроме умышленного уничтожения более тысячи проб (с целью сокрытия применения допинга российскими спортсменами) его также подозревали в причастности к схеме вымогательства денег у спортсменов за сокрытие положительных проб. В результате скандала он подал в отставку, а затем уехал в США, опасаясь за свою безопасность. Он является участником Федеральной программы США по защите свидетелей.

"Было в районе 150-200 долларов": лидер сборной Украины по биатлону – о заработках на заре карьеры