Украинские баскетболистки в составе Прикарпатского национального университета имени Василия Стефаника с двумя поражениями выступили на европейской Универсиаде по баскетболу 3х3 и завоевали серебряные награды, сообщает ФБУ.

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Коллектив, который возглавлял Юрий Процюк, на групповом этапе обыграл команды из Франции (13:6), Венгрии (14:12), Германии (20:11) и уступил коллективу Университета Севильи (11:18).

В 1/8 финала украинки переиграли соперниц из китайского Хунаня (21:7), в четвертьфинале одолели Лиссабонской университет (12:11), а в полуфинале обыграли британский университет Валеники. В финале украинские баскетболистки снова встретились с командой Университета Севильи и не сумели взять реванш за неудачу в группе – 14:16.

За украинскую команду выступали Анжелика Ляшко, Елена Бойко, Вероника Космач и Анастасия Шепелюк.

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