Украинские акробатки выиграли серебряные медали на Всемирных играх-2025
Ангелина Чернявская и Рузанна Вечерук стали серебряными призерами Всемирных игр-2025 в китайском Чэнду.
Ангелина Чернявская и Рузанна Вечерук уверенно вышли в финал соревнований, а в решающем раунде получили оценку 28, 270 балла. Благодаря этому результаты украинские спортсменки получили серебряные награды Всемирных игр. К слову, медали именно такого сорта они получили на чемпионате мира.
Победительницами соревнований стали представительницы Бельгии. Тройку лучших замкнул дуэт из Португалии. Интересно, что на чемпионате мира Чернявская и Вечерук также заняли второе место, где их опередили бельгийки.
Для Украины серебро в спортивной акробатике стало второй наградой на Всемирных играх-2025. Первую медаль на нынешних соревнованиях получила каратистка Анжелика Терлюга, которая тоже стала второй. Стоит отметить, что в этом году Чернявская и Вечерук также получили чемпионата Европы в многоборье среди сеньоров.
