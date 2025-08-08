Ангелина Чернявская и Рузанна Вечерук уверенно вышли в финал соревнований, а в решающем раунде получили оценку 28, 270 балла. Благодаря этому результаты украинские спортсменки получили серебряные награды Всемирных игр. К слову, медали именно такого сорта они получили на чемпионате мира.

Терлюга принесла Украине первую медаль на Всемирных играх-2025

Победительницами соревнований стали представительницы Бельгии. Тройку лучших замкнул дуэт из Португалии. Интересно, что на чемпионате мира Чернявская и Вечерук также заняли второе место, где их опередили бельгийки.

Для Украины серебро в спортивной акробатике стало второй наградой на Всемирных играх-2025. Первую медаль на нынешних соревнованиях получила каратистка Анжелика Терлюга, которая тоже стала второй. Стоит отметить, что в этом году Чернявская и Вечерук также получили чемпионата Европы в многоборье среди сеньоров.

Украинскую делегацию не пускали на открытие Всемирных игр в Китае – причина удивляет