23-летняя волейболистка подписала контракт с венгерским Капошваром, который тренирует французский специалист Венсан Лякомб. Об этом сообщила пресс-служба клуба.

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"Я выбрала Капошвар, потому что чувствую, что это идеальное место для моего развития, новых вызовов и ежедневного обучения. Моей силой считаю положительную энергию, и думаю, болельщики быстро это заметят. Моя цель – постоянно развиваться в Капошваре, стать лучшей версией себя и получить ценный опыт с командой.

А болельщикам хочу сказать: мы играем для вас, с вами и ради вас. Именно ваша поддержка дает нам силу. Давайте вместе сделаем этот сезон великим для Капошвара, двигаясь от матча к матчу", – цитирует Федык пресс-служба венгерского клуба.

Марта Федик начала свою профессиональную карьеру в 2019 году в составе тернопольской Галичанки, из которой в 2022-м перебралась в Прометея. В составе клуба из Каменского Марта стала чемпионкой Украины. В 2023 году игрок уже выступала за днепровскую Аланту, с которой выиграла серебро чемпионата. Сезон 2024\25 Федык провела в казахстанском Береле. В составе этой команды украинка стала она стала завоевала серебро национального первенства.

Капошвар занял третье место по итогам прошлого сезона чемпионата Венгрии. Осенью команда стартует в европейском Кубке вызова.

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