Пресс-служба братиславского Слована объявила о подписании контракта с украинской волейболисткой Марией Капланской. Детали сделки не сообщаются.

Слован является действующим чемпионом и обладателем Кубка Словакии. В прошлом сезоне Капланская выступала за французский Кемпер Воллей 29. Перед этим Мария играла за черновицкую Буковинку, а с 2020 по 2023 год защищала цвета Прометея.

Сейчас 21-летняя волейболистка находится в расположении женской сборной Украины, которая готовится к матчам чемпионата мира 2025, который пройдет в Бангкоке (Таиланд).

