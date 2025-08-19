Велоспорт. UCI этап Кубка мира в маунтенбайке на выбывание, женщины

1. Мария Сухопалова (Украина) – 1:51.55 мин

2. Марион Фромбергер (Германия) – 1:53.06 мин

3. Марсела Лима (Бразилия) – 1:53.32 мин

Украинская велогонщица Мария Сухопалова стала первой на этапе Кубка мира по маунтенбайку в элиминаторе,, который состоялся в Бразилии. К нему наша землячка подходила на втором месте общем зачете (после 4 заездов) – в ее активе была одна победа на первом этапе в Душанбе.

В квалификации, которая предшествовала гонке, Сухопалова стала первой, отобравшись в полуфинал. В борьбе за выход в основное соревнование Мария обошла бразильянку Луизу Коккуззи на 0,03 секунды.

В решающем заезде украинка финишировала со временем 1:51.55 минуты. Ближайшую конкурентку, которой стала немка Марион Фромбергер, Мария опередила на 2,51 секунды. Топ-3 замкнула бразильянка Марсела Лима.



Кроме победы на двух этапах Кубка мира в активе Сухопаловой чемпионство мирового первенства в этой дисциплине. В общем зачете Кубка мира Сухопалова после 5 этапов продолжает идти на второй позиции – отставание от Фромбергер составляет 140 баллов. Лима в Кубке мира занимает лишь девятую позицию.