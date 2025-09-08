WTA 125, Любляна (Словения), грунт, первый круг

Анастасия Соболева (Украина, WTA № 267) – Кристина Новак (Словения, WTA № 821) – 7:6(3), 6:1

В первом круге турнира Анастасия Соболева одолела обладательницу вайлд-кард Кристину Новак. Первый сет украинка выиграла лишь на тай-брейке, но вторую партия завершилась разгромом для словенки – 6:1.

Игра продолжалась 1 час 32 минуты. За матч Соболева дважды подала навылет, сделала 2 двойные ошибки и 3 брейка. Ее соперница выполнила 3 эйса, 1 брейк и 7 раз ошиблась на подаче. Это была первая встреча теннисисток.

Соболева прервала четырехматчевую серию поражений, до этого она последний раз выигрывала в июле на соревнованиях ITF W75 в Чехии. В следующем раунде Анастасия сыграет с бельгийкой Ханне Вандевинкель (WTA № 169), которая является шестой сеяной на турнире.

