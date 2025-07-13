Александра Олейникова победила в финале турнира серии ITF W75. Результат встречи и отчет о ней читайте в этой новости "Футбол 24+".

ITF W75, Гаага, грунт, финал

Александра Олейникова (Украина, WTA № 193) – Джессика Пьери (Италия, WTA № 381) – 6:1, 6:3

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Это была первая в истории встреча соперниц. Олейникова выиграла свой самый крупный трофей в карьере.

Александра, имея пятый номер посева, уверенно начала финал. В первой партии она дважды сделала брейк сопернице и вышла вперед 5:0. Только после этого Олейникова отдала итальянке одно очко, а дальше закрыла сет в свою пользу.

В первом гейме второго сета украинка имела брейк-пойнт, но Пьери его отыграла. Впрочем, украинка сразу счет сравняла, со второй попытки сделала брейк, повела в счете и тут же развила свое преимущество – 4:1. Судьба финала и трофея была решена.

Финальная встреча продолжалась 1 час 22 минуты.

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