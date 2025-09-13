Украинская теннисистка Адриана Ткаченко в паре с Ирем Кюрт из Турции выиграла парный разряд на турнире серии ITF W15 в Кайсери (Турция).

Олейникова не покорила четвертьфинал турнира в Словении, но установила собственное историческое достижение

В финале Ткаченко и Кюрт встретились с третьей сеяной парой Коко Босман / Дефне Чирпанлы (Нидерланды / Турция). Встречу, которая продолжалась полтора часа, Адриана и Ирем выиграли в двух сетах – 6:3, 7:6 (7:2).

Ткаченко и Кюрт в матче проиграли три гейма на своей подаче и сделали соперницам четыре брейка.

18-летняя Адриана Ткаченко впервые в карьере сыграла в финале профессионального турнира и сразу одержала победу. Успех в Кайсери принес украинке 478 долларов призовых и 15 зачетных очков в парный рейтинг Женской теннисной ассоциации.

Украина оформила четвертую победу над Доминиканой в Кубке Дэвиса, доведя счет до разгрома