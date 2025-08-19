ITF J100, Краков (Польша), женщины, пары

София Белинская (Украина) / Теа Ковачевич (Босния и Герцеговина) – София Бархацова (Словакия) / Стелла Цынканикова (Словакия) – 7:5, 6:2

Украинская теннисистка София Белинская вместе с Теа Ковачевич из Боснии и Герцеговины стала победительницей юниорского турнира серии ITF J100 – Charlie Berszakiewicz Memorial. В финале соревнований в Кракове Белинская и Ковачевич обыграли словацкую пару София Бархацова / Стелла Цинканикова, которая была второй сеяной.

В первом сете пришлось постараться, чтобы дожать оппоненток, зато во втором они сдались фактически без боя.

Напомним, путь к титулу украинки выглядел следующим образом:

R1: BYE

R2: Агата Конарская / Юлия Шчержек (Польша) – 6:1, 6:1

QF: Лена Каролина Горнецкая / Анна Скорупская (Польша) – 2:6, 6:1, 10:5

SF: Антонина Сночовская / Антонина Заплава (Польша) – 4:6, 7:6(1), 10:6

FR: София Бархацова / Стелла Цинканикова (Словакия, 2) – 7:5, 6:2

Для 14-летней Белинской это уже четвертый титул ITF Juniors в парном разряде и третий в этом году. В конце июля София вместе с Виолеттой Скрип завоевала чемпионство Европы U-14 в парном разряде.

