Украинская теннисистка Ангелина Калинина, которая в мировой классификации занимает 65-ю строчку, не будет выступать на турнире серии WTA 1000 в испанском Мадриде, сообщает Большой теннис Украины.

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По информации источника, 28-летняя спортсменка отказалась от участия из-за болезни.

Напомним, ранее сообщалось, что в основной сетке престижного турнира, который состоится с 22 апреля по 4 мая, будут бороться сразу четыре украинки – Элина Свитолина, Марта Костюк, Даяна Ястремская и Ангелина Калинина. Еще две наши землячки – Юлия Стародубцева и Дарья Снигур – попытаются пробить туда через сито квалификации.

К слову, в первом круге "тысячника" в Мадриде Калинина должна была сыграть против румынки Ирины-Камелии Бегу (WTA № 74). Теперь место украинки в основной сетке займет "лаки-лузер", то есть теннисистка, которая проигрывает в финале квалификационных соревнований.

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