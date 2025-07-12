ITF W75, Гаага, грунт, 1/2 финала

Александра Олейникова (Украина, WTA № 193) – Гиомар Маристани Сулета Де Реалес (Испания, WTA № 189) – 6:2, 6:3

Олейникова с камбэком пробилась в полуфинал турнира ITF в Гааге

Олейникова, которая имеет пятый номер посева, на пути к финалу одержала уверенную победу над представительницей Испании Гиомар Маристани Сулетой Де Реалес (№ 4 посева) в двух сетах.

Встреча продолжалась 1 час 22 минуты. Украинка доминировала как в первом сете, так и во втором. Стартовую партию она выиграла с тремя брейками, а свою подачу не удержала один раз. Во второй партии победный для Олейниковой расклад снова повторился.

Олейникова сыграет в четвертом финале в 2025 году и попытается завоевать третий трофей. Будущий финал будет для Александры крупнейшим в карьере.

Соперницей украинки по решающей встрече турнира будет или представительница Турции Ипек Оз (WTA № 326), или итальянская теннисистка Джессика Пиери (WTA № 381).

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