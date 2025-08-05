Александра Олейникова и Теодора Костович на турнире WTA 75 в Амштетене встретились в 1/16 финала. Результат и отчет – в этой новости "Футбол 24+".

WTA 75, Амштетен (Австрия), грунт, 1/16 финала

Теодора Костович (Сербия, WTA № 343) – Александра Олейникова (Украина, WTA № 176) – 7:5, 3:6, 6:3

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Олейникова имела пятый номер посева, поэтому считалась фавориткой встречи, но свой статус не подтвердила. Она проиграла в трех сетах за 2 часа 40 минут.

После поражения в первом сете украинка взяла вторую партию и, казалось бы, вернулась в игру. Однако в решающем сете инициатива вновь оказалась на стороне теннисистки из Сербии и она забрала партию, а с ней – и всю встречу.

В 1/8 финала Костович встретится или с итальянкой Энолой Кьезой (WTA № 727), или с представительницей Австрии Лилли Таггер (WTA № 519).

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