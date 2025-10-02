Дарья Снигур провела вторую встречу на турнире серии WTA W75 в столице Словакии. Результат и отчет встречи – в этой новости "Футбол 24+".

WTA W75, Братислава (Словакия), хард, 1/8 финала

Юлие Паштикова (Чехия, WTA № 834) – Дарья Снигур (Украина, WTA № 184) – 2:6, 4:6

Украинка одержала убедительную победу на турнире в Братиславе – для триумфа хватило 56 минут

Украинская теннисистка Дарья Снигур, имея второй номер посева, одержала вторую убедительную победу на кортах Братиславы. В первом раунде она за 56 минут уничтожила представительницу Польши Джину Файстель (6:1, 6:3).

Матч с чешской теннисисткой Юлие Паштиковой также сложился для Снигур легко. На корте соперницы провели 67 минут и сыграли два сета – оба украинка выиграла: сначала отдав два гейма, а затем четыре.

В 1/4 финала Дарью Снигур ждет встреча с Катариной Кужмовой (WTA № 382) из Словакии.

