Юлия Стародубцева (WTA № 63) посоревнуется на турнире в Кливленде (США).
Накануне Открытого чемпионата США Стародубцева примет участие в турнире WTA 250 в Кливленде, сообщает официальный сайт Женской теннисной ассоциации.
В первом раунде Юлия встретится с американкой Энн Ли (WTA № 64). Ранее Стародубцева дважды играла против Ли, счет противостояний – 1:1. В случае победы в первом туре, украинка встретится с представительницей США Ивой Йович или с "нейтральной" Анастасией Потаповой.
Юлия Стародубцева является единственной украинской теннисисткой на этом турнире. Соревнования в Кливленде пройдут с 17 по 23 августа. Уже 24 августа начнется US Open-2025, на котором Стародубцева выступит в основном раунде.
