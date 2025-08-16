Накануне Открытого чемпионата США Стародубцева примет участие в турнире WTA 250 в Кливленде, сообщает официальный сайт Женской теннисной ассоциации.

В первом раунде Юлия встретится с американкой Энн Ли (WTA № 64). Ранее Стародубцева дважды играла против Ли, счет противостояний – 1:1. В случае победы в первом туре, украинка встретится с представительницей США Ивой Йович или с "нейтральной" Анастасией Потаповой.

Юлия Стародубцева является единственной украинской теннисисткой на этом турнире. Соревнования в Кливленде пройдут с 17 по 23 августа. Уже 24 августа начнется US Open-2025, на котором Стародубцева выступит в основном раунде.

