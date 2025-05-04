Александра Олейникова торжествовала на соревновании серии ITF W35 в итальянской Санта-Маргерита-ди-Пула.

ITF W35, Санта-Маргерита-ди-Пула (Италия), грунт, финал

Александра Олейникова (Украина, WTA №259 ) – Далила Спитери (Италия, WTA №500) – 2:1 (5:7, 6:2, 6:2)

Украинка триумфально вышла в финал 30-тысячника ITF в Италии, сокрушив испанку

В финале турнира ITF W35 встретились Александра Олейникова и итальянка Далила Спитери. В сверхтяжелом поединке, который длился 2 часа 33 минуты, победу вырвала украинская теннисистка.

Первый сет проходил в равной борьбе, но в конце удача улыбнулась Спитери. В итоге она забрала дебютную партию со счетом 7:5.

Но украинка не планировала сдаваться даже после такого обидного поражения в первом сете. Вторая партия превратилась в настоящее избиение хозяйки корта – 6:2 в пользу Олейниковой.

Решающий сет закончился с идентичным счетом, благодаря которому украинская теннисистка праздновала свою дебютную победу в текущем теннисном сезоне. Победа в финале принесла украинке 30 тысяч долларов.

Добавим, что Александра Олейникова провела в своей карьере уже 12 решающих матчей на уровне ITF и завоевала 7 трофеев.

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