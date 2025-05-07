Александра Олейникова продолжает уверенную серию на турнирах ITF в Санта-Маргерита-ди-Пула.

ITF W35, Санта-Маргерита-ди-Пула (Италия), грунт, первый круг

Александра Олейникова (Украина, WTA №274) – Рамоне Лонгевилль (Бельгия, WTA №1086) – 6:3, 6:0

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В стартовом матче соревнований категории W35 украинка не оставила шансов бельгийке Рамоне Лонгевилль, обыграв ее со счетом 6:3, 6:0 за 67 минут.

Олейникова, посеянная второй на турнире, провела почти безупречный поединок – совершила один эйс, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов.

Бельгийка не смогла навязать борьбу: ноль эйсов, три двойные и ни одного шанса взять подачу соперницы.

Во втором раунде украинка встретится с представительницей хозяев Алессандрой Маццоли. На прошлой неделе Олейникова уже завоевала титул на этом же итальянском корте.

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