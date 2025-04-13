Катарина Завацкая и Ален Авидзба завершили отношения, которые продолжались в течение 7,5 лет.

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"Любила тебя очень. Спасибо за все. Наша любовная сказка подошла к концу", – написала теннисистка в Instagram. Стоит добавить, что в декабре 2023 года пара объявила о помолвке.

Напомним, Ален Авидзба является бывшим российским теннисистом, который завершил свою профессиональную карьеру несмотря на достаточно юный возраст (25 лет). К слову, Катарина Завацкая вместе с Надеждой Киченок помогли сборной Украины победить Швейцарию в квалификации Кубка Билли Джин Кинг.

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