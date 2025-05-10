Александра Олейникова вышла в финал грунтового турнира ITF W35 в Италии.

ITF W35, Санта-Маргерита-ди-Пула (Италия), грунт, 1/2 финала

Татьяна Пьери (Италия, WTA №390) – Александра Олейникова (Украина, WTA №274) – 2:6, 3:6

Олейникова оформила очередную победу и пробилась в четвертьфинал ITF W35 в Италии

В полуфинале соревнований Олейникова, имея второй номер посева, обыграла итальянку Татьяну Пьери (4-й номер посева). Встреча продолжалась 1 час 41 минуту.

Украинка сделала сопернице шесть брейков (4 – в первом сете). Победу она оформила первым же матчболом.

В финале Олейникова встретится или с представительницей Италии Далилой Спитери (WTA №507), или с 36-летней "нейтралкой" Екатериной Макаровой, которая является олимпийской чемпионкой Рио-2016 в паре.

В первых числах мая украинка в том же Санта-Маргерита-ди-Пула выиграла титул. Позже WTA лишила ее рейтинговых очков за победу, обвинив в нарушениях правил заявки.

Новоизбранный Папа Римский оказался экс-теннисистом – он покинул спорт ради церкви