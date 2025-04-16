Только Александра Олейникова смогла пробиться в следующую стадию турнира в Словении.

ITF W75, Копер (Словения), 1/16 финала

Александра Олейникова (Украина, WTA № 268) – Екатерина Макарова (Россия, WTA № 220) – 7:6, 6:2

Сильвия Амброзио (Италия, WTA № 351) – Анастасия Соболева (Украина, WTA № 216) – 6:2, 3:0 (отказ Соболевой)

Клерви Нгунуэ (США, WTA № 242) – Катарина Завацкая (Украина, WTA № 262) – 6:3, 6:2

Киченок вылетела с турнира в Штутгарте, неудачно стартовав в парном разряде против россиянки

Сразу три украинки стартовали на турнире ITF W75 в Словении с призовым фондом 60 тысяч долларов. И только одна из них смогла пробиться в 1/8 финала соревнований. Александра Олейникова смогла обыграть россиянку Екатерину Макарову, одержав волевую победу. Украинка проигрывала 0:5 в первом сете, однако смогла оформить камбэк и одолеть соперницу.

Анастасия Соболева в дуэли с итальянкой Сильвией Амброзио не смогла доиграть вторую партию и отказалась от продолжения борьбы. А Катарина Завацкая в двух сетах уступила американке Клерви Нгунуэ.

В борьбе за четвертьфинал Олейникова сыграет против хорватки Тары Вюрт, занимающей в мировой классификации 263-ю строчку.

Ястремская вместе со своей обидчицей остановилась в шаге от полуфинала в Штутгарте – к камбэку было совсем близко