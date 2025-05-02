Баскетбольная команда Нико-Баскет официально пополнит состав украинской Суперлиги, сообщают МикВисти.

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В элите новая команда будет выступать с нового сезона. Отмечается, что переговоры с Федерацией баскетбола Украины уже состоялись.

Напомним, МБК Нико-Баскет был основан в 2016 году. В текущем сезоне команда завоевала серебряные медали Высшей лиги Украины, уступив первое место Харьковским Соколам.

К слову, ранее в Суперлиге уже выступала команда из Николаева. 17 февраля 2022 года МБК Николаев провел свой последний матч в украинской Суперлиге – из-за угрозы начала полномасштабной войны легионеры баскетбольного клуба хотели покинуть страну еще до этой игры, но все же приняли участие в ней.

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