Влада Харькова оказалась в шаге от финала мирового первенства.

Украинская шпажистка Влада Харькова вышла в полуфинал чемпионата мира по фехтованию, который проходит в Тбилиси. 28-летняя спортсменка в 1/4 финала одолела француженку Элоиз Ванриссель со счетом 15:14.

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Уступая 11:14, француженка за 0,01 секунды до завершения основного времени сумела сравнять счет, но украинка таки дожала соперницу, обеспечив себе первую в карьере медаль чемпионата мира.

В полуфинале соперницей Влады станет южнокорейская фехтовальщица Сон Се Ра.

Напомним, на пути к полуфиналу Харькова уверенно победила вице-чемпионку мира среди юниорок и серебряную медалистку чемпионата Европы-2024 в составе команды Венгрии Бланку Вираг Надь (15:9).

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