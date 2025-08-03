Сборная Украины по пляжному футболу встретилась с Италией во втором этапе Евролиги-2025. Результат и обзор встречи читайте в этой новости на "Футбол 24+".

Евролига-2025, 2-й этап, 3-й тур

Италия – Украина – 8:2

Украина уже квалифицировалась в финальный раунд Евролиги-2025, но на очереди была встреча с третьей сильнейшей сборной мира – Италией. "Скуадра адзурра" уже на 3-й минуте повела в счете голом через себя в падении, но Андрей Барсук классным ударом в угол сумел выровнять положение. Итальянцы забили в конце тайма, но гол отменили, поскольку он произошел через мгновение после сирены.

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Второй период начался с автогола Украины – Корнийчук срезал мяч в собственные ворота. Но "сине-желтые" снова отыгрались – Дмитрий Войтенко забил с центра поля! Но до перерыва ничью не удалось удержать – 2:3. Перед перерывом Самойленко удалили, чем Италия воспользовалась.

В равных составах итальянцы забили и пятый мяч, чем окончательно добили Украину. В третьем периоде Италия забила еще трижды в ворота наших соотечественников.

Добавим, что две победы в предыдущих матчах позволили сборной Украины попасть в восьмерку команд, которые станут участниками Суперфинала Евролиги-2025 в сентябре в Италии.