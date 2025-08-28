Расследование подрывов трубопроводов "Северный поток 1" и "Северный поток 2", которые произошли в 2022 году, неожиданно коснулось темы спорта.

Среди семерых фигурантов дела есть Валерия Т. – 40-летняя профессиональная дайверша, говорится в материале ZEIT. Ранее она преподавала в киевской школе дайвинга вместе с двумя другими подозреваемыми – Владимиром С. и Евгением Ю.

Источник утверждает, что именно решительность Валерии сделала операцию возможной, поскольку остальной экипаж уже был готов отказаться от замысла из-за плохой погоды. Женщина является рекордсменкой Украины по глубоководным погружениям (104 метра). Глубина трубопроводов "Северных потоков" – около 80 метров.

Добавим, что ордер на арест подозреваемых выдали еще в 2024 году, однако не все страны были готовы его выполнять. Например, Польша заявила, что за подрыв "Северных потоков" диверсантов нужно "наградить, а не арестовывать".