Украинская легкоатлетка выиграла этап Серебряного Континентального тура в прыжках в длину
14 августа 23:45 - Читати українською
Прыгунья в длину Ирина Будзинская получила свою дебютную победу на международных соревнованиях.
Ирина Будзинская победила на этапе Серебряного Континентального тура в Иерусалиме, сообщает Суспільне Спорт.
У Магучих едва не отобрали лучший результат сезона на этапе Континентального тура
Украинская прыгунья в длину одержала свою первую в профессиональной карьере победу на международных соревнованиях. После первой попытки Ирина показала результат 6.22 м, а затем смогла улучшить его – 6.43 м.
Другая украинка Анастасия Корчанина заняла пятую строчку на соревнованиях с результатом 6.02 м.
Украинские прыгуны с шестом завоевали медали на этапе Континентального тура в Дании
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter