Прыгунья в длину Ирина Будзинская получила свою дебютную победу на международных соревнованиях.

Ирина Будзинская победила на этапе Серебряного Континентального тура в Иерусалиме, сообщает Суспільне Спорт.

Украинская прыгунья в длину одержала свою первую в профессиональной карьере победу на международных соревнованиях. После первой попытки Ирина показала результат 6.22 м, а затем смогла улучшить его – 6.43 м.

Другая украинка Анастасия Корчанина заняла пятую строчку на соревнованиях с результатом 6.02 м.

