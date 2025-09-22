Украинская легкоатлетка Анна Рыжикова переизбрана на новый 4-летний срок в Комиссии атлетов Всемирной легкой атлетики (World Athletics) – всемирной руководящей организации в легкой атлетике. Об этом сообщила ФЛАУ.

Рыжикова впервые была избрана в Комиссию в 2022 году. Срок пребывания в ней истек, но на чемпионате мира 2025 в Токио Анну избрали на новый срок – с 2025 до 2029 года.

Кроме Рыжиковой, к Комиссии атлетов Всемирной легкой атлетики присоединились пять новых ее членов. Это Андреас Алмгрен (Швеция), Лия Апостоловски (Словения), Лизанне де Витте (Нидерланды, переизбрана), Теа ЛаФонд (Доминика) и Джиа Тревизан (Италия).

Еще шесть атлетов, которые были избраны в 2023 году, продолжат свою деятельность до чемпионата мира-2027. Среди них Валери Адамс (Новая Зеландия), Рено Лавиллени (Франция), Аиша Прог-Лер (Ямайка), Диего Гарсия Каррера (Испания), Жасмин Тодд (США) и Адам Джемили (Великобритания).

Выборы в Комиссию атлетов традиционно проходят во время проведения чемпионатов мира.

