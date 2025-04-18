Украинская компания в своих соцсетях сообщила о совместной акции с VISA и командой Формулы 1 Рейсинг Буллз.

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У фанатов есть возможность выиграть VIP-билет для двоих на гран-при Испании, которое состоится в Барселоне с 30 мая по 1 июня этого года. Победители акции получат уникальный опыт гонки Формулы 1, фирменный мерч Рейсинг Буллз и возможность насладиться красотой столицы Каталонии.

Добавим, что WhiteBit также является полноценным спонсором футбольной сборной Украины, Барселоны, Трабзонспора и др. Основателем и руководителем криптобиржи с объемом торгов на сотни миллиардов долларов является харьковчанин Владимир Носов. В сентябре 2023 года он стал главным инвестором Металлиста 1925, который сейчас выступает в Первой лиге, но может похвастаться одним из крупнейших бюджетов в украинском футболе.